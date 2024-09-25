Российский обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии раненых
После российского обстрела Харькова 24 сентября, в больнице находятся 12 человек, из них 4 в тяжелом состоянии, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Харьковская ОВА, ГСЧС.
"12 пострадавших остаются в больницах после обстрела Харькова 24 сентября. 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили лечение амбулаторно".
В разрушенном доме в Киевском районе продолжается спасательная операция. По данным спасателей, предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей.
Напомним:
- 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500. Сейчас известно о трех погибших и 36 раненых.