Британська розвідка: Російські війська тиснуть на Вугледар з трьох сторін

Російські війська тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. Певно, протягом наступного тижня ситуація не зміниться, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт військової розвідки Британії.

Так, за даними військових, російські війська досягли подальших успіхів у районі Вугледару.

"Вельми ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Ймовірно, що російські війська продовжать тиснути на цю добре захищену частину лінії протягом наступного тижня", - йдеться у звіті, де уточнюється, що росіяни вже штурмують околиці міста.

Крім того, за даними британських розвідників, російські війська ведуть бої у східній половині Торецька, на південь від Покровська і "добилися лише повільного прогресу навколо Часового Яру".

"Ймовірно, російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більший ефект", - констатують у документі.

Ситуація в районі Вугледара

За добу 24 вересня на фронті відбулось 154 бойових зіткнення. На низці напрямків ворог залучав авіацію. Найбільше росіяни атакували на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Зокрема, навколо Вугледара Донецької області на даний момент ситуація склалася доволі критичною і продовжує ускладнюватися. Окупанти знищують місто авіабомбами й артилерією, намагаються рухатися з флангів та, за даними Інституту вивчення війни, росіяни досягли околиць Вугледара, намагаючись взяти місто в оточення.

Водночас, як вважають аналітики ISW, навряд чи це дасть якусь особливу оперативну перевагу РФ для подальших наступальних операцій у західній частині області.