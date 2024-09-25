Британская разведка: Российские войска давят на Угледар с трех сторон

Российские войска давят на Угледар Донецкой области с трех сторон. Вероятно, в течение следующей недели ситуация не изменится, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет военной разведки Британии.

Так, по данным военных, российские войска добились дальнейших успехов в районе Угледара.

"Весьма вероятно, что российские войска теперь угрожают городу с трех сторон. Вероятно, что российские войска продолжат давить на эту хорошо защищенную часть линии в течение следующей недели", - говорится в отчете, где уточняется, что россияне уже штурмуют окрестности города.

Кроме того, по данным британских разведчиков, российские войска ведут бои в восточной половине Торецка, к югу от Покровска и "добились лишь медленного прогресса вокруг Часового Яра".

"Вероятно, российские войска одновременно атакуют несколько целей, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы оказать более значительный эффект", - констатируют в документе.

Ситуация в районе Угледара

За сутки 24 сентября на фронте произошло 154 боевых столкновения. На ряде направлений враг привлекал авиацию. Больше всего россияне атаковали на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

В частности, вокруг Угледара Донецкой области на данный момент ситуация сложилась достаточно критической и продолжает усложняться. Оккупанты уничтожают город авиабомбами и артиллерией, пытаются двигаться с флангов и, по данным Института изучения войны, россияне достигли окрестностей Угледара, пытаясь взять город в окружение.

В то же время, по мнению аналитиков ISW, вряд ли это даст какое-то особое оперативное преимущество РФ для дальнейших наступательных операций в западной части области.