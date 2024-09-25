Комісія ООН знайшла нові докази тортур українських полонених

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях. Окупанти діють узгоджено у всіх катівнях та регулярно застосувують сексуальне насильство, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про нові іакти катувань йдеться у новому звіті комісії.

Голова слідчої комісії ООН в Україні Ерік Мьосе заявив, що "широке географічне охоплення та розповсюджені схеми застосування катувань демонструють, що катування здійснювалися як звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності".

Комісія визначила додаткові спільні елементи у застосуванні катувань російською владою. Катування здійснювалися систематично.

Одним із елементів є узгодженість практик у слідчих ізоляторах, де утримували затриманих українців.

Іншою спільною рисою є регулярне застосування сексуального насильства як форми тортур майже в усіх цих центрах ув’язнення.

Колишні ув'язнені розповідали, що співробітники пенітенціарних установ в окупації посилалися на накази про жорстоке поводження.

У звіті йдеться, що у багатьох місцях ув’язнення відсутня належна медична допомога. В одному закладі в тортурах брали участь навіть лікарі пенітенціарної установи.

"Ці порушення спричинили багатьом постраждалим серйозні або непоправні фізичні ушкодження та травми. Більшість з них підкреслювали глибокий психологічний вплив пережитого на них та їхні сім'ї.

Деякі постраждалі повідомили про значні труднощі з реінтеграцією в суспільство та відновлення відносин з близькими. Вони наголосили на необхідності психологічної та соціальної підтримки як для себе, так і для своїх сімей".