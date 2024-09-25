Підозрюваному у замаху на Трампа висунули звинувачення

У США 58-річного Раяна Раута, якого затримали 15 вересня біля огорожі гольф-клубу кандидата в американські президенти Дональда Трампа з автоматом у руках, офіційно звинуватили у спробі замаху, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосило Міністерство юстиції США.

Рауту, який утримується під вартою з дня затримання, раніше вже висунули звинувачення за двома статтями, пов'язаними із володінням зброєю, і за ними йому загрожували до 20 років ув'язнення.

За звинуваченням у спробі замаху на Трампа йому загрожує довічний термін. Міністерство юстиції оголосило, що це звинувачення затвердило велике журі Маямі.

"Міністерство юстиції не визнає насильницьких дій проти самої суті нашої демократії, і ми знаходитимемо і притягуватимемо до відповідальності тих, хто їх робить", – заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.