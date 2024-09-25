Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

В США 58-летнего Райана Раута, которого задержали 15 сентября у ограждения гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа с автоматом в руках, официально обвинили в попытке покушения, сообщает Европейская правда.

Об этом объявило Министерство юстиции США.

Рауту, который содержится под стражей со дня задержания, ранее уже предъявили обвинения по двум статьям, связанным с владением оружием, и по ним ему грозили до 20 лет заключения.

По обвинению в попытке покушения на Трампа ему грозит пожизненный срок. Министерство юстиции объявило, что это обвинение утвердило большое жюри Майами.

"Министерство юстиции не признает насильственных действий против самой сути нашей демократии, и мы будем находить и привлекать к ответственности тех, кто их делает", – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.