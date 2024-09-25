Російські війська обстріляли селище в Херсонській області: є загиблі

25 вересня армія РФ обстріляла селище Зимівник в Херсонській області, у результаті чого загинула 80-річна жінка, її 48-річна донька в лікарні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 25 вересня 2024 року, близько 13:00, окупанти попередньо з артилерії обстріляли селище Зимівник".

Повідомляється, що внаслідок російської атаки загинула 80-річна жінка. Її 48-річну доньку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією, пораненням обличчя та передпліччя. Наразі вона – під наглядом медиків.

Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину РФ, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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