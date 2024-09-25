Российские войска обстреляли поселок в Херсонской области: есть погибшие

25 сентября армия РФ обстреляла поселок Зимовник в Херсонской области, в результате чего погибла 80-летняя женщина, ее 48-летняя дочь в больнице, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура.

"По данным следствия, 25 сентября 2024 года, около 13:00, оккупанты предварительно из артиллерии обстреляли поселок Зимовник".

Сообщается, что в результате российской атаки погибла 80-летняя женщина. Ее 48-летнюю дочь доставили в больницу со взрывной травмой, контузией, ранением лица и предплечья. Сейчас она - под наблюдением медиков.

Правоохранители документируют последствия военного преступления РФ, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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