Львівському псевдоактивісту Стахіву повідомили про підозру у зливі дислокацій ЗСУ

Львівському псев﻿доактивісту Остапу Стахіву повідомлено про нову підозру. З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За декілька місяців до початку повномасштабної війни фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність" , - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у соцмережах він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" РФ до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку.

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"Окрім цього він організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача. Після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Утім, замість обіцяних документів він видавав "випускникам" фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року" , - зазначили в Службі безпеки.

Правоохоронці провели обшуки у його помешканні, виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану), ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

16 листопада 2021 року співробітники СБУ повідомили Остапу Стахіву про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

За даними СБУ, спецслужба блокувала діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у країні. За даними СБУ, учасники групи закликали до "насильницької зміни конституційного ладу".