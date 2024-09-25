Львовскому псевдоактивисту Стахиву сообщили о подозрении в сливе дислокаций ВСУ

Львовскому псевдоактивисту Остапу Стахиву сообщено о новом подозрении.﻿ Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"За несколько месяцев до начала полномасштабной войны фигурант подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов". Находясь в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, фигурант продолжил антиукраинскую деятельность" , - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в соцсетях он утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые "спровоцировали" РФ к полномасштабному вторжению в Украину. Также во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

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"Кроме этого он организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость курсов составляла 7 тыс. грн с одного слушателя. После завершения обучения фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца.

Впрочем, вместо обещанных документов он выдавал "выпускникам" фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года" , - отметили в Службе безопасности.

Правоохранители провели обыски в его доме, обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения), ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

16 ноября 2021 года сотрудники СБУ сообщили Остапу Стахиву о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".