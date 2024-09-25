Умеров пояснив призначення Тимошенко на посаду в Міноборони

У Міністерстві оборони України ніхто не хотів працювати з комунікаціями, а потреба така була. Міністерство хотіло, щоб всі комунікації Сил оборони мали one voice policy. Для цього довго шукали людину, але всі відмовлялися. Так в Міністерство оборони потрапив Кирило Тимошенко, повідомляє Лівий берег.

Про це в інтерв'ю розповів міністр оборони Рустем Умєров.

"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто" , – сказав міністр.

На зауваження про те, що Тимошенка з попередньої роботи в Офісі президента звільнили зі скандалом, міністр оборони відповів: "Я дуже чітко сфокусований на цілі. Мені потрібно було відбудувати своє. Якщо я буду усіх тільки в білому пальто (в команду, — С.К.) запрошувати… Я шапочно його знав. Прийшов, кажу: «Кириле, ось які цілі, ти зможеш зі свого боку взяти цю висоту?». Він сказав: «Так». Окей, тоді твоя вертикаль така-то. Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто.

За його словами, "інші професіонали" сказали, що комунікація в міністерстві тепер покращилася.

Стосовно призначення Тимошенка мали зауваження міжнародні партнери. За словами Умєрова, він говорив про це з дипломатами, і сказав, що якщо стосовно нього є якісь запитання, то він передасть їх правоохоронцям.

"Я в Кирила запитував, чи є до нього якісь питання з боку правоохоронних чи антикорупційних органів, щоб він проконсультувався з юристом абощо. Коли я його брав на роботу, він сказав, що у НАЗК до нього жодних питань немає. Знаєте, знищити репутацію сьогодні можуть не тільки органи, але й, скажімо, фейсбук, інстаграм, твіттер" , – вважає міністр.

Умєров заперечив, що Тимошенко займається в міністерстві не лише комунікаціями, а й фортифікаціями. За словами міністра, він попросив Тимошенка не робити цього, поки він до нього не звернеться. Також міністр сказав, що отримав від Тимошенка запевнення в відсутності спілкування з Юрієм Голиком (ідеолог "Великого будівництва", фігурант корупційної справи).