Умеров объяснил назначение Тимошенко на должность в Минобороны

В Министерстве обороны Украины никто не хотел работать с коммуникациями, а потребность такова была. Министерство хотело, чтобы все коммуникации сил обороны имели one voice policy. Для этого долго искали человека, но все отказывались. Так в Министерство обороны попал Кирилл Тимошенко, сообщает Левый берег.

Об этом в интервью рассказал министр обороны Рустем Умеров.

"Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, профессионал ли он. Сказали: да. Есть ли к нему вопрос? Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично" , – сказал министр.

На замечание о том, что Тимошенко с предыдущей работы в Офисе президента уволили со скандалом, министр обороны ответил: «Я очень четко сфокусирован на цели. Мне нужно было отстроить свое. Если я буду всех только в белом пальто (в команду, - С.К.) приглашать... Я шапочно его знал. Пришел, говорю: «Кирилл, вот какие цели, ты сможешь со своей стороны взять эту высоту?». Он сказал: «Да». Окей, тогда твоя вертикаль такая-то. Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично.

По его словам, "другие профессионалы" сказали, что коммуникация в министерстве теперь улучшилась.

Относительно назначения Тимошенко имели замечания международные партнеры. По словам Умерова, он говорил об этом с дипломатами, и сказал, что если в отношении его есть какие-то вопросы, он передаст их правоохранителям.

"Я у Кирилла спрашивал, есть ли у него какие-либо вопросы со стороны правоохранительных или антикоррупционных органов, чтобы он проконсультировался с юристом или что-то. Когда я его брал на работу, он сказал, что у НАПК к нему никаких вопросов нет. Знаете, уничтожить репутацию сегодня могут не только органы, но и, скажем, фейсбук, инстаграмм, твиттер" , – считает министр.

Умеров возразил, что Тимошенко занимается в министерстве не только коммуникациями, но и фортификациями. По словам министра, он попросил Тимошенко не делать этого, пока он к нему не обратится. Также министр сказал, что получил от Тимошенко заверение в отсутствии общения с Юрием Голиком (идеолог "Большого строительства", фигурант коррупционного дела).