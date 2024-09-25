РФ витратить мільярди рублів на захист аеропортів від дронів - росЗМІ

Російська влада планує витратити не менше 11 мільярдів рублів (5 млрд грн) на захист від дронових атак. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Новое время.

До 2028 року 31 великий аеропорт Росії нібито обладнають системами антидронового захисту, з яких 20 перебувають у федеральній власності, а 11 — у приватній.

Російська газета "Ведомости", яку цитує видання Meduza, пише про це з посиланням на оновлену версію федерального проєкту щодо безпеки та «формування сертифікації» безпілотних авіаційних систем.

Національний проєкт затвердили наприкінці 2023 року, а реалізація розпочалася на початку 2024, пишуть ЗМІ.

Раніше пресслужба заявляла, що на території московського аеропорту Жуковський під час дронової атаки 10 вересня упали уламки безпілотника.

23 вересня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі в Торопці Тверської області РФ був знищений запас боєприпасів на два-чотири місяці ведення війни.

Джерела в СБУ підтвердили атаку БПЛА на склад із БК у Торопці, яку здійснили СБУ, ГУР і ССО. За даними джерел, там були ракети для комплексів Іскандер, Точка-У, авіабомби та артилерійські боєприпаси. Для атаки на склади задіяли понад 100 дронів.