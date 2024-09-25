РФ потратит миллиарды рублей на защиту аэропортов от дронов - росСМИ

Российские власти планируют потратить не менее 11 миллиардов рублей (5 млрд грн) на защиту от дроновых атак. Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.

К 2028 году 31 крупный аэропорт России якобы оборудуют системами антидроновой защиты, из которых 20 находятся в федеральной собственности, а 11 - в частной.

Российская газета "Ведомости", которую цитирует издание Meduza, пишет об этом со ссылкой на обновленную версию федерального проекта по безопасности и формированию сертификации беспилотных авиационных систем.

Национальный проект был утвержден в конце 2023 года, а реализация началась в начале 2024, пишут СМИ.

Ранее пресс-служба заявляла, что на территории московского аэропорта Жуковский во время дроновой атаки 10 сентября упали обломки беспилотника.

23 сентября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на складе в Торопце Тверской области РФ был уничтожен запас боеприпасов на два-четыре месяца ведения войны.

Источники в СБУ подтвердили атаку БПЛА на состав из БК в Торопце, которую осуществили СБУ, ГУР и ССО. По данным источников, были ракеты для комплексов Искандер, Точка-У, авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Для атаки на склады задействовали более 100 дронов.