Окупанти почали встановлювати Starlink на "Шахеди" - Defense Express

Сили оборони під час російської нічної атаки 25 вересня знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX. З посиланням на дані Defense Express, повідомляє Defense Express.

Журналісти отримали фото, на яких видно, що БПЛА був оснащений Starlink. Також видно супутникову антену, на якій залишилися серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання терміналу Starlink, уточнює видання.

Журналісти зазначають, що така модифікація шахеда була лише «питанням часу», оскільки росіяни раніше вже експериментували з 4G-модемами з українськими SIM-картами.

«І це засіб отримання зворотного зв’язку з дроном і можливістю передавання інформації з нього та зміна польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed на розвідувальний засіб» , — ідеться в повідомленні.

Така «зв’язка» може бути необхідна росіянам для того, щоб передавати зібрану інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у разі оснащення дрона камерами — зображення. Також завдяки Starlink і встановленій камері в РФ можуть використовувати Shahed як вкрай далекобійний боражувальний боєприпас із можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов’язаний з її можливостями щодо дальності польоту близько 2000 км і досить значним вільним об'ємом всередині фюзеляжу.