Оккупанты начали устанавливать Starlink на "Шахеды" - Defense Express

Силы обороны во время российской ночной атаки 25 сентября уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX. Со ссылкой на данные Defense Express, сообщает Defense Express.

Журналисты получили фото, где видно, что БПЛА был оснащен Starlink. Также видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера. Это должно позволить исследовать каналы поставки терминала Starlink, уточняет издание.

Журналисты отмечают, что такая модификация шахеда была лишь вопросом времени, поскольку россияне ранее уже экспериментировали с 4G-модемами с украинскими SIM-картами.

«И это средство получения обратной связи с дроном и возможностью передачи информации по нему и изменение полетной задачи на любом расстоянии. То есть превращение Shahed в разведывательное средство» , – говорится в сообщении.

Такая связка может быть необходима россиянам для того, чтобы передавать собранную информацию, например, собранную радиотехническими средствами относительно позиций украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами – изображение. Также благодаря Starlink и установленной камере в РФ могут использовать Shahed в качестве крайне дальнобойного боеприпаса с возможностью доразведки и поражения даже движущихся целей.

Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета около 2000 км и достаточно значительным свободным объемом внутри фюзеляжа.