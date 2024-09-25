У Зеленського відреагували на ядерні погрози Путіна

У Офісі президента України назвали шантажем заяви кремлівського лідера Володимира Путіна про розширення російської доктрини ядерного стримування.﻿﻿ З посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Українська правда.

"Окрім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють" , - повідомив він.

Як повідомлялося, Путін заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. За його словами, ядерна відповідь послідує при "достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу". Це "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".