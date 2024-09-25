У Зеленского отреагировали на ядерные угрозы Путина

В Офисе президента Украины назвали шантажом заявления кремлевского лидера Владимира Путина о расширении российской доктрины ядерного сдерживания.﻿﻿ Со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Украинская правда.

"Кроме ядерного шантажа в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают" , - сообщил Ермак.

Как сообщалось, Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания. По его словам, ядерный ответ последует при "достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения". Это "самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты".