Республіканці закликали Білий дім показати доповідь про стратегію щодо України

Лідери республіканців у комітетах з питань національної безпеки Палати представників Конгресу США в середу зажадали від адміністрації президента-демократа Джо Байдена оприлюднити незасекречену версію своєї доповіді про стратегію щодо війни в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Ця вимога озвучена за день до того, як президент України Володимир Зеленський мав відвідати Капітолій для зустрічі з законодавцями.

«Враховуючи життєво важливі інтереси США, які стоять на кону в перемозі України над путінськими військами, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податки» , – йдеться у спільній заяві голів комітетів Палати представників у закордонних справах, у справах збройних сил, розвідки, асигнувань та інших комітетів Конгресу.

Законодавці вважають, що адміністрація Байдена повинна негайно оприлюднити незасекречену версію своєї стратегії щодо того, як допомога США та союзників прискорить перемогу України. Після подання стратегії через кілька місяців після встановленого Конгресом терміну рішення повністю засекретити її є неприйнятним, зазначається у заяві.

Білий дім не коментував це звернення.

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