Республиканцы призвали Белый дом показать доклад о стратегии по Украине

Лидеры республиканцев в комитетах по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США в среду потребовали от администрации президента-демократа Джо Байдена обнародовать незасекреченную версию своего доклада о стратегии войны в Украине, сообщает Радио Свобода.

Это требование озвучено за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Капитолий для встречи с законодателями.

«Учитывая жизненно важные интересы США, стоящие на кону в победе Украины над путинскими войсками, весь Конгресс и американский народ заслуживают того, чтобы понимать, как тратятся их тяжело заработанные налоги» , – говорится в совместном заявлении глав комитетов Палаты представителей по иностранным делам, по делам вооруженных сил, разведке, ассигнованиям и другим комитетам Конгресса.

Законодатели считают, что администрация Байдена должна немедленно обнародовать незасекреченную версию своей стратегии по поводу того, как помощь США и союзников ускорит победу Украины. После представления стратегии через несколько месяцев после установленного Конгрессом срока решение полностью засекретить ее неприемлемо, отмечается в заявлении.

Белый дом не комментировал это обращение.

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