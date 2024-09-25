Україна запропонувала скандинавським країнам озброїти та підготувати по батальйону ЗСУ

Україна запропонувала скандинавським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада", в межах якого передбачається проведення підготовки особового складу ЗСУ.﻿ З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону. Цю пропозицію обговорили під час нещодавнього візиту заступника міністра оборони України Олександра Балануци до Норвегії" , - ідеться в повідомленні.

Заступник міністра закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.