Украина предложила скандинавским странам вооружить и подготовить по батальону ВСУ

Украина предложила скандинавским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада", в рамках которого предусматривается проведение подготовки личного состава ВСУ. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону. Это предложение обсудили во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию" , - говорится в сообщении.

Заместитель министра призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.