Украина предложила скандинавским странам вооружить и подготовить по батальону ВСУ
Украина предложила скандинавским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада", в рамках которого предусматривается проведение подготовки личного состава ВСУ. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
"В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону. Это предложение обсудили во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию", - говорится в сообщении.
Заместитель министра призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.
"Оборонные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия для общей победы", - отметили в Минобороны.