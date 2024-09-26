ISW: Окупанти після повернення в Росію продовжують вбивати і калічити
Ветерани російської війни в Україні продовжують скоювати злочини після повернення до Росії, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), російське опозиційне видання "Верстка".
"Верстка" повідомила 25 вересня, що російські ветерани війни в Україні вбили щонайменше 242 цивільні особи і серйозно поранили ще 227 осіб з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
"Верстка" також написала, що російські військовослужбовці-строковики вбивають і вчиняють насильство щодо жінок частіше, ніж інші категорії російських військовослужбовців.
Видання має дані, що російська влада помилувала або умовно звільнила щонайменше 246 призовників та 180 військовослужбовців за скоєні ними злочини.
Ключові висновки ISW за 25 вересня:
- Очільник Росії Володимир Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної конфронтації між Росією і Заходом, щоб посилити контроль над процесом прийняття рішень на Заході і перешкодити Заходу дозволити Україні використовувати надану Заходом зброю для нанесення ударів по військових об'єктах в Росії.
- Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до потенційних ударів по трьох діючих атомних електростанціях України напередодні прийдешньої зими, підкресливши небажання Кремля брати участь у добросовісних переговорах і незмінну прихильність до знищення української держави та її народу.
- За повідомленнями, російська компанія співпрацює з організаціями в Китайській Народній Республіці (КНР) над розробкою ударного безпілотника для війни Росії в Україні.
- Росія продовжує поглиблювати свої відносини з іранською "Віссю опору", цього разу, як повідомляється, через переговори за посередництва Ірану, що сприяють передачі російських ракет єменським повстанцям-хуситам.
- Ні російські, ні українські війська не здійснили підтверджених просувань у Курській області.
- Українські війська продовжують відвойовувати позиції у Вовчанську.
- Російські війська просунулися на північний захід від Кремінної, в Торецьк і на південний схід від Покровська.
- За повідомленнями, російські війська просунулися вперед у Вугледарі та його околицях (на південний захід від Донецька) на тлі продовження наступальних дій з метою захоплення населеного пункту.
- Ветерани російської війни в Україні продовжують скоювати злочини після повернення до Росії.