ISW: Окупанти після повернення в Росію продовжують вбивати і калічити

Ветерани російської війни в Україні продовжують скоювати злочини після повернення до Росії, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), російське опозиційне видання "Верстка".

"Верстка" повідомила 25 вересня, що російські ветерани війни в Україні вбили щонайменше 242 цивільні особи і серйозно поранили ще 227 осіб з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

"Верстка" також написала, що російські військовослужбовці-строковики вбивають і вчиняють насильство щодо жінок частіше, ніж інші категорії російських військовослужбовців.

Видання має дані, що російська влада помилувала або умовно звільнила щонайменше 246 призовників та 180 військовослужбовців за скоєні ними злочини.

Ключові висновки ISW за 25 вересня: