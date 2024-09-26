ISW: Оккупанты после возвращения в Россию продолжают убивать и калечить

Ветераны российской войны в Украине продолжают совершать преступления после возвращения в Россию, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), российское оппозиционное издание "Верстка".

"Верстка" сообщила 25 сентября, что российские ветераны войны в Украине убили по меньшей мере 242 гражданских лица и серьезно ранили еще 227 человек с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Верстка" также написала, что российские военнослужащие-срочники убивают и совершают насилие в отношении женщин чаще, чем другие категории российских военнослужащих.

Издание имеет данные, что российские власти помиловали или условно освободили по меньшей мере 246 призывников и 180 военнослужащих за совершенные ими преступления.

Ключевые выводы ISW за 25 сентября: