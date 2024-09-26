У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 647 800 окупантів, 1400 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 вересня склали:

особового складу – близько 647 800 (+1400) осіб,

танків – 8825 (+10) од,

бойових броньованих машин – 17348 (+44) од,

артилерійських систем – 18620 (+71) од,

РСЗВ – 1199 (+0) од,

засоби ППО – 959 (+7) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),

крилаті ракети – 2599 (+4),

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,

спеціальна техніка – 3190 (+22) од.

Як писала "ДС", за минулу добу на Покровському напрямку з початку доби відбулося більше 50 боєзіткнень.