У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 647 800 окупантів, 1400 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 вересня склали:
- особового складу – близько 647 800 (+1400) осіб,
- танків – 8825 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 17348 (+44) од,
- артилерійських систем – 18620 (+71) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засоби ППО – 959 (+7) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
- крилаті ракети – 2599 (+4),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
- спеціальна техніка – 3190 (+22) од.
Як писала "ДС", за минулу добу на Покровському напрямку з початку доби відбулося більше 50 боєзіткнень.