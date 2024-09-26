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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 647 800 окупантів, 1400 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 вересня склали:

  • особового складу – близько 647 800 (+1400) осіб,
  • танків – 8825 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 17348 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18620 (+71) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО – 959 (+7) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15946 (+67),
  • крилаті ракети – 2599 (+4),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25353 (+105) од,
  • спеціальна техніка – 3190 (+22) од.
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Як писала "ДС", за минулу добу на Покровському напрямку з початку доби відбулося більше 50 боєзіткнень.

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