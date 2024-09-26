В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 647 800 оккупантов, 1400 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 сентября составили:
- личного состава – около 647 800 (+1400) человек,
- танков – 8825 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 17348 (+44) ед,
- артиллерийских систем – 18620 (+71) ед,
- РСЗО – 1199 (+0) ед,
- средства ПВО – 959 (+7) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67),
- крылатые ракеты – 2599 (+4),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25353 (+105) ед,
- специальная техника – 3190 (+22) ед.