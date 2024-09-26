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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 647 800 оккупантов, 1400 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 26 сентября составили:

  • личного состава – около 647 800 (+1400) человек,
  • танков – 8825 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 17348 (+44) ед,
  • артиллерийских систем – 18620 (+71) ед,
  • РСЗО – 1199 (+0) ед,
  • средства ПВО – 959 (+7) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15946 (+67),
  • крылатые ракеты – 2599 (+4),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 25353 (+105) ед,
  • специальная техника – 3190 (+22) ед.

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