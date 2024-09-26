США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги у боротьбі з російською агресією, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Пакет виділяється на основі застосування президентського повноваження з вилучення озброєнь із запасів Пентагону. Як повідомлялося, у Білому домі зараз працюють над тим, щоб майже 6 мільярдів доларів, передбачені на застосування цього повноваження, не "згоріли" в кінці фінансового року 30 вересня.

Новий пакет оцінюється в 375 мільйонів доларів "для надання Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи: озброєння класу "повітря-земля"; боєприпаси для ракетних систем і артилерії; бронетехніку; і протитанкові засоби.

Зокрема, у пакет увійшли:

Боєприпаси класу "повітря-земля";

Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

Ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

Броньовані машини охорони M1117;

Протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP);

Легкі тактичні машини;

Броньовані мостові системи;

Стрілецька зброя;

Патрульні катери;

Саперна техніка та боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Це вже шістдесят шостий транш обладнання, який адміністрація Байдена надасть Україні зі складів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів з метою надання Україні підтримки, необхідної для перемоги у війні", – йдеться у повідомленні Пентагону.

Перед тим радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував "суттєвий пакет" військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.