США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине
Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украине инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Пакет выделяется на основе применения президентского полномочия по изъятию вооружений из запасов Пентагона. Как сообщалось, в Белом доме сейчас работают над тем, чтобы почти 6 миллиардов долларов, предусмотренные на применение этого полномочия, не "сгорели" в конце финансового года 30 сентября.
Новый пакет оценивается в 375 миллионов долларов "для предоставления Украине дополнительных возможностей для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: вооружение класса „воздух-земля"; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику; и противотанковые средства.
В частности, в пакет вошли:
- Боеприпасы класса "воздух-земля";
- Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- Ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- Бронированные машины охраны M1117;
- Противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);
- Легкие тактические машины;
- Бронированные мостовые системы;
- Стрелковое оружие;
- Патрульные катера; Патрульные катера;
- Саперная техника и боеприпасы;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств с целью предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне", – говорится в сообщении Пентагона.
Перед тем советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал "существенный пакет" военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.