США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украине инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Пакет выделяется на основе применения президентского полномочия по изъятию вооружений из запасов Пентагона. Как сообщалось, в Белом доме сейчас работают над тем, чтобы почти 6 миллиардов долларов, предусмотренные на применение этого полномочия, не "сгорели" в конце финансового года 30 сентября.

Новый пакет оценивается в 375 миллионов долларов "для предоставления Украине дополнительных возможностей для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая: вооружение класса „воздух-земля"; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; бронетехнику; и противотанковые средства.

В частности, в пакет вошли:

Боеприпасы класса "воздух-земля";

Боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

Ракеты трубчатого пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

Бронированные машины охраны M1117;

Противоминные автомобили с защитой от засад (MRAP);

Легкие тактические машины;

Бронированные мостовые системы;

Стрелковое оружие;

Патрульные катера; Патрульные катера;

Саперная техника и боеприпасы;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Это уже шестьдесят шестой транш оборудования, который администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств с целью предоставления Украине поддержки, необходимой для победы в войне", – говорится в сообщении Пентагона.

Перед тем советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал "существенный пакет" военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.