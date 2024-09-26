ДПСУ: У громадах Сумщини, що межують з Курською областю, поменшало обстрілів

На ділянках ведення Силами оборони операції в Курській області РФ зменшилась кількість обстрілів Сумської області з боку РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він зазначив, що в межах ділянок, де ЗСУ ведуть військову операцію на Курщині, фіксують зменшення кількості обстрілів Сумщини. На решті територій — обстріли тривають.

"У тих межах, де ЗСУ ведуть операцію в Курській області, можемо говорити про зменшення активності обстрілів. Але Сумська область має протяжність з країною-терористкою понад 500 км, і на інших ділянках ворог продовжує активно завдавати ударів" , — сказав Демченко.

Як повiдомлялось, "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, за даними ЗМІ, передбачає, серед іншого, продовження операції в Курській області.