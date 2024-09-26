ГПСУ: В громадах Сумщины, граничащих с Курской областью, стало меньше обстрелов

На участках ведения Силами обороны операции в Курской области уменьшилось количество обстрелов Сумской области со стороны РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что в пределах участков, где ВСУ ведут военную операцию на Курщине, фиксируют уменьшение количества обстрелов Сумщины. На остальных территориях — обстрелы продолжаются.

"В тех пределах, где ВСУ ведут операцию в Курской области, можем говорить об уменьшении активности обстрелов. Но Сумская область имеет протяженность со страной-террористкой более 500 км, и на других участках враг продолжает активно наносить удары" , — сказал Демченко.

Как сообщалось, "план победы" президента Украины Владимира Зеленского, по информации СМИ, предполагает, среди прочего, продолжение операции в Курской области.