ОВА: У лікарні померла п’ята постраждала внаслідок авіаудару по Харкову
Кількість постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Харкову 24 вересня склала 36 осіб, з яких п’ятеро загинули, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.
У реанімації померла 72-річна жінка, яка дістала важких поранень від просійського удару по Харкову 24 вересня.
"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня.
Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей".
Нагадаємо:
- 24 вересня окупанти випустили по житлових районах Харкова вісім авіабомб ФАБ-500, влучили у житлові будинки в Київському та Салтівському районах.
- Голова ОВА Синєгубов 25 вересня повідомив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 4, з-під завалів будинку в Київському районі деблокували тіло жінки.
- 25 вересня за даними Харківської ОВА в лікарні перебували 12 поранених, з них 4 у важкому стані. Всього в результаті атаки постраждало 36 людей.