ОВА: В больнице умерла пятая пострадавшая в результате авиаудара по Харькову
Количество пострадавших в результате авиаударов РФ по Харькову 24 сентября составило 36 человек, из которых пятеро погибли, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
В реанимации умерла 72-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения от пророссийского удара по Харькову 24 сентября.
"К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября.
Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек".
Напомним:
- 24 сентября оккупанты выпустили по жилым районам Харькова восемь авиабомб ФАБ-500, попали в жилые дома в Киевском и Салтовском районах.
- Председатель ОВА Синегубов 25 сентября сообщил, что количество погибших в результате российской атаки возросло до 4, из-под завалов дома в Киевском районе деблокировали тело женщины.
- 25 сентября по данным Харьковской ОГА в больнице находились 12 раненых, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадало 36 человек.