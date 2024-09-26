ВМС: Росіяни зводять нову захисну споруду в районі Керченського мосту

Росіяни зводять нову захисну споруду в районі Керченського мосту в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, що це за споруда — поки незрозуміло. Плетенчук вважає, що росіяни навряд чи встигнуть добудувати її в цьому сезоні.

"Що воно таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів. І, відповідно, будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід — висновки наразі робити зарано" , — зазначив він.

Дмитро Плетенчук нагадав, що окупанти вже неодноразово намагалися звести захисні споруди для Керченського мосту, але щоразу зазнавали невдач через складні погодні умови.

"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени й закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розташувати, розбудувати різноманітні гідротехнічні або загороджувальні споруди. Але періодично вони опиняються на березі після чергового шторму" , — сказав він.

Як повiдомлялось, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що тимчасово окупований Крим потрібно віддати під мандат ООН, щоб потім провести там "чесний референдум".