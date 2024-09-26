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ВМС: Россияне возводят новое защитное сооружение в районе Керченского моста

ВМС: Россияне возводят новое защитное сооружение в районе Керченского моста
Фото: Pixabay

Россияне возводят новое защитное сооружение в районе Керченского моста в оккупированном Крыму, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, что это за сооружение — пока неясно. Плетенчук считает, что россияне вряд ли успеют достроить его в этом сезоне.

"Что оно такое, станет понятно, когда они это сооружение достроят. Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов. И, соответственно, строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход — выводы делать рано", — отметил он.

Дмитрий Плетенчук напомнил, что оккупанты уже неоднократно пытались возвести защитные сооружения для Керченского моста, но каждый раз терпели неудачи из-за сложных погодных условий.

"Увидим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить разнообразные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", — сказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что временно оккупированный Крым нужно отдать под мандат ООН, чтобы затем провести там "честный референдум".

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