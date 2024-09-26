Дуда прокоментував заяви Путіна про внесення змін до ядерної доктрини

Кремль добре розуміє, що застосування ним ядерної зброї зробить Росію "проклятою", світ їй цього не пробачить, повідомляє Ділова столиця.

Таку думку в ефірі TVN24 висловив президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова глави Кремля Володимира Путіна про внесення ним змін до російської ядерної доктрини..

Як зазначив польський лідер, якщо без емоцій дивитися на те, що сказав Путін, то він повторив те, що вже роками написано в російській військовій доктрині.

"Там написано, що Росія залишає за собою право використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби, в тому числі ядерні, у разі виникнення загрози Росії. У цьому немає нічого нового. Однак Володимир Путін, як і його генерали, також добре розуміє, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той проклятий. Вони це знають, тому донині її не використали" , — наголосив Дуда.

Він додав, що у випадку застосування ядерної зброї росіяни "ніколи не відмиються від цієї відповідальності, навіть у найменшій мірі".

"Світ ніколи їм не пробачить. І вони це чудово знають" , — додав президент Польщі.

Дуда звернув увагу на слова китайського лідера Сі Цзіньпіна, який сказав: "Ми не можемо уявити, що хтось наважиться застосувати ядерну зброю".

Президент Польщі нагадав, що під час цієї війни вже були атаки на обʼєкти атомної енергетики. За його словами, у 2022 році, через кілька днів після початку війни, президент України Володимир Зеленський подзвонив йому серед ночі з інформацією, що росіяни атакують Запорізьку АЕС.

Анджей Дуда зазначив, що Зеленський попросив його втрутитися в ситуацію. Після цього Дуда подзвонив послу Польщі в ООН, аби той негайно поставив до відомо Генсека Організації, польський лідер також провів переговори з директором МАГАТЕ.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії з боку неядерної держави за участю ядерної.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, у Кремлі зростає розуміння того, що Захід перестав боятися ядерних погроз.