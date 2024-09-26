Дуда прокомментировал заявления Путина о внесении изменений в ядерную доктрину

Кремль хорошо понимает, что применение им ядерного оружия сделает Россию "проклятой", мир ей этого не простит, сообщает Деловая столица.

Такое мнение в эфире TVN24 высказал президент Польши Анджей Дуда, комментируя слова главы Кремля Владимира Путина о внесении им изменений в российскую ядерную доктрину.

Как отметил польский лидер, если без эмоций смотреть на то, что сказал Путин, он повторил то, что уже годами написано в российской военной доктрине.

"Там написано, что Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе ядерные, в случае возникновения угрозы России. В этом нет ничего нового. Однако Владимир Путин, как и его генералы, также хорошо понимает, что тот, кто первым применит ядерное оружие, тот будет проклят. Они это знают, поэтому до сих пор его не использовали" , — подчеркнул Дуда.

Он добавил, что в случае применения ядерного оружия россияне "никогда не отмоются от этой ответственности, даже в малейшей степени".

"Мир никогда им не простит. И они это прекрасно знают" , — добавил президент Польши.

Дуда обратил внимание на слова китайского лидера Си Цзиньпина, который сказал: "Мы не можем представить, что кто-нибудь решится применить ядерное оружие".

Президент Польши напомнил, что в ходе этой войны уже были атаки на объекты атомной энергетики. По его словам, в 2022 году, через несколько дней после начала войны, президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему ночью с информацией, что россияне атакуют Запорожскую АЭС.

Анджей Дуда отметил, что Зеленский попросил его вмешаться в ситуацию. После этого Дуда позвонил послу Польши в ООН, чтобы тот немедленно поставил в известность Генсека Организации, польский лидер также провел переговоры с директором МАГАТЭ.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны неядерного государства с участием ядерного.

Напомним, по данным издания The Washington Post, в Кремле растет понимание того, что Запад перестал бояться ядерных угроз.