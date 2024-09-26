Повітряні сили: Росіяни випустили 3 "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова

Зранку 26 вересня окупанти випустили 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. У ПС заявили, що інформація про прильоти не є публічною, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

"Із 10.00 по 11.00 26 вересня 2024 року зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.

Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною".

В Повітряних силах закликали швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

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