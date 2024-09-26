Воздушные силы: Россияне выпустили 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова
Утром 26 сентября оккупанты выпустили 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. В ПС заявили, что информация о прилетах не является публичной, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы.
"С 10.00 по 11.00 26 сентября 2024 года зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 „Кинжал" из воздушного пространства Российской Федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.
По предварительным данным в небе РФ находилось 4 борта истребителей МиГ-31K.
Информация о местах прилетов или поражений не является публичной".
В Воздушных силах призвали быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".
Напомним:
- В Староконстантинове расположен военный аэродром, который с 2022 года российские оккупанты неоднократно обстреливали ракетами и атаковали дронами.
- По всей Украине утром 26 сентября 2024 года объявили воздушную тревогу из-за взлета в России истребителей МиГ-31К, которые несут аэробаллистическую ракету "Кинжал", она длилась около получаса.