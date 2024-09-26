Воздушные силы: Россияне выпустили 3 "Кинжала" в направлении Староконстантинова

Утром 26 сентября оккупанты выпустили 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова Хмельницкой области. В ПС заявили, что информация о прилетах не является публичной, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

"С 10.00 по 11.00 26 сентября 2024 года зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 „Кинжал" из воздушного пространства Российской Федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По предварительным данным в небе РФ находилось 4 борта истребителей МиГ-31K.

Информация о местах прилетов или поражений не является публичной".

В Воздушных силах призвали быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

Напомним: