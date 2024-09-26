Сенатору США зателефонував фейковий Кулеба: розпитував важливу для РФ інформацію

Голові Комітету із закордонних справ США Бенджаміну Кардіну зателефонувала людина, яка за допомогою Deepfake-технології видавала себе за колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише New York Times із посиланням на лист від служби безпеки Сенату та власні джерела.

19 вересня офіс сенатора отримав електронного листа нібито від Дмитра Кулеби з проханням зʼєднатися з ним через Zoom.

Під час відеодзвінка людина мала такий самий вигляд, як колишній міністр МЗС, і говорила, як він. Однак у Бенджаміна Кардіна виникли підозри, коли співрозмовник почав ставити "політично вмотивовані питання щодо майбутніх виборів".

Зокрема, він цікавився, чи підтримує сенатор далекобійні удари по території росії. Сенатор завершив розмову і повідомив Держдепартамент про інцидент.

Видання пише, що поки незрозуміло, хто стоїть за фейковим дзвінком. Днями в розвідці США попередили, що Китай, Іран та росія з допомогою штучного інтелекту намагаються вплинути на вибори. Найактивніше в цьому напрямі діє саме росія.

Хоча невідомо, чи стоїть росія за дипфейком Кулеби, однак деякі питання, поставлені сенатору, мають інтерес для рф, насамперед питання щодо підтримки ударів по росії західними ракетами.

Раніше Washington Post писав, що контент, створений штучним інтелектом, уже давно з'явився у виборчих кампаніях. Наприклад, минулого року в рекламі на підтримку колишнього кандидата в президенти від Республіканської партії Рона ДеСантіса штучний інтелект імітував голос колишнього президента Дональда Трампа.

Цьогоріч у січні робот-дзвінок із голосом Джо Байдена закликав людей не голосувати на праймериз у Нью-Гемпширі. Голос чинного президента США був зімітований штучним інтелектом.

Нагадаємо, у 2022 році міським головам кількох європейських столиць розіслали запит на онлайн-розмову з "фальшивим мером Києва". Віталій Кличко розповів, що хтось прикидався ним у розмові з бургомістеркою Берліна Францискою Ґіффай, міськими головами Мадрида та Відня.