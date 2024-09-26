Сенатору США позвонил фейковый Кулеба: расспрашивал важную для РФ информацию

Главе Комитета по иностранным делам США Бенджамину Кардину позвонил человек, который с помощью Deepfake-технологии выдавал себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на письмо от службы безопасности Сената и собственных источников.

19 сентября офис сенатора получил электронное письмо якобы от Дмитрия Кулебы с просьбой соединиться с ним через Zoom.

Во время видеозвонка человек выглядел и говорил так же, как бывший министр МИД. Однако у Бенджамина Кардина возникли подозрения, когда собеседник начал задавать "политически мотивированные вопросы по поводу предстоящих выборов".

В частности, он интересовался, поддерживает ли сенатор дальнобойные удары по территории россии. Сенатор завершил разговор и сообщил Госдепартаменту об инциденте.

Издание пишет, что пока неясно, кто стоит за фейковым звонком. На днях в разведке США предупредили, что Китай, Иран и россия с помощью искусственного интеллекта пытаются повлиять на выборы. Активнее всего в этом направлении действует именно россия.

Хотя неизвестно, стоит ли россия за дипфейком Кулебы, однако некоторые вопросы, поставленные сенатору, имеют интерес для россии, прежде всего вопросы поддержки ударов по россии западными ракетами.

Ранее Washington Post писал, что контент, созданный искусственным интеллектом, уже давно появился в избирательных кампаниях. К примеру, в прошлом году в рекламе в поддержку бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Рона ДеСантиса искусственный интеллект имитировал голос бывшего президента Дональда Трампа.

В январе этого года робот-звонок с голосом Джо Байдена призвал людей не голосовать на праймериз в Нью-Гэмпшире. Голос действующего президента США был симитирован искусственным интеллектом.

Напомним, в 2022 году городским головам нескольких европейских столиц разослали запрос на онлайн-разговор с "фальшивым мэром Киева". Виталий Кличко рассказал, что кто-то притворялся им в разговоре с бургомистром Берлина Франциской Гиффай, городскими головами Мадрида и Вены.