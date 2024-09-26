Розвідка уразила російські бліндажі та склади боєприпасів на Харківщині

Українські розвідники за допомогою FPV-дронів уразили 26 вересня на Харківському напрямку три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині "розбирають" укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників".

На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.Відео: ГУР pic.twitter.com/vHRVrB5fh5 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 26, 2024

Повідомляється, що українській розвідники знищили:

3 бліндажі;

2 склади БК;

1 обладнану позицію противника.

Також росіяни зазнали втрат серед особового складу ― четверо окупантів ліквідовано, ще один загарбник зазнав поранень.