Разведка поразила российские блиндажи и склады боеприпасов на Харьковщине

Украинские разведчики с помощью FPV-дронов поразили 26 сентября на Харьковском направлении три блиндажа российских захватчиков и два склада боекомплекта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Бойцы подразделения „Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины на Харьковщине „разбирают" укрепления врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусуют российских захватчиков".

На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.Відео: ГУР pic.twitter.com/vHRVrB5fh5 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 26, 2024

Сообщается, что украинские разведчики уничтожили:

3 блиндажа;

2 склада БК;

1 оборудованную позицию противника.

Также россияне понесли потери среди личного состава - четверо оккупантов ликвидированы, еще один захватчик получил ранения.