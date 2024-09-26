Росіяни вдарили артилерією по Часовому Яру: є загиблий та поранені

Війська РФ забрали життя одного та поранили трьох цивільних у Часовому Ярі на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

26 вересня російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії вкотре обстріляли квартал із житловою забудовою у місті Часів Яр.

Внаслідок атаки по приватному сектору за місцем проживання дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям, містянин 48 років.

Крім того, постраждали троє осіб – 33-річна жінка і двоє чоловіків 26 й 65 років. У них діагностували мінно-вибухові травми і осколкові поранення, а також акубаротравму. Потерпілих ушпиталили.

На момент удару всі потерпілі перебували на території одного з домоволодінь.

Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину російських окупантів.