Россияне ударили артиллерией по Часовому Яру: есть погибший и раненые
Войска РФ унесли жизни одного и ранили трех гражданских человек в Часовом Яру Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
26 сентября российские войска, вероятно, из ствольной артиллерии в очередной раз обстреляли квартал с жилой застройкой в городе Часов Яр.
В результате атаки по частному сектору по месту жительства получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, горожанин 48 лет.
Кроме того, пострадали три человека - 33-летняя женщина и двое мужчин 26 и 65 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения, а также акубаротравму. Пострадавших госпитализировали.
На момент удара все пострадавшие находились на территории одного из домовладений.
Прокуратура начала расследование очередного военного преступления российских оккупантов.