Зеленський розпочинає візит до Вашингтона, де має зустрітися з Байденом та Гарріс

Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочинає візит до столиці США, де має зустрітися, зокрема, з представниками обох партій у Конгресі, Президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, повідомляє Укрінформ.

Офіційна частина візиту стартує із зустрічей на Капітолійському пагорбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

За планом, вранці Президент України має поспілкуватися з представниками республіканців і демократів у Сенаті США, після чого відбудеться його зустріч із законодавцями від обох партій у Палаті представників.

До Білого дому Зеленський має прибути в середині дня на запрошення Президента США Джо Байдена. Лідери двох країн обговорять ситуацію в Україні та питання подальшої підтримки нашої країни. Очікується, що глава Української держави представить План перемоги американському керівництву.

У четвер також запланована окрема зустріч Володимира Зеленського з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.