Зеленский начинает визит в Вашингтон, где должен встретиться с Байденом и Гаррис

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг начинает визит в столицу США, где должен встретиться, в частности, с представителями обеих партий в Конгрессе, Президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, сообщает Укринформ.

Официальная часть визита стартует со встреч на Капитолийском холме. Согласно плану, утром Президент Украины должен пообщаться с представителями республиканцев и демократов в Сенате США, после чего состоится его встреча с законодателями от обеих партий в Палате представителей.

В Белый дом Зеленский должен прибыть в середине дня по приглашению Президента США Джо Байдена. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Украине и вопрос дальнейшей поддержки нашей страны. Ожидается, что глава Украинского государства представит План победы американскому руководству.

В четверг также запланирована отдельная встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Камалой Гаррис.