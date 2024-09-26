Опитування показало, які умови вплинуть на готовність українців приєднатися до ЗСУ

Платформа з працевлаштування Lobby X, яка займається рекрутингом в Сили оборони, презентувала результати опитування українців щодо їх ставлення до мобілізації та військової служби, повідомляє Лівий берег.

Отже, 23% цивільних, які нині проживають в Україні, відповіли, що готові доєднатися до армії за певних умов.

19% – вважають, що їхня цивільна діяльність корисніша для перемоги, 15% – неготові йти служити, ще 15% – готові йти, коли отримають повістку. 3% – вже працюють над тим, щоб доєднатися до служби та ще 4% зроблять це найближчим часом.

Серед умов, що збільшать кількість цивільних, які хотіли би долучитись до армії, вони назвали:

реформа та модернізація армії (зазначили 43% опитаних)реформи уряду (39%)

впевненість, що служба в армії буде справді корисна задля перемоги (38%)

суттєве зростання підтримки союзників (25%)

нічого не вплине (22%)

74% опитаних цивільних, які живуть в Україні, готові долучитись до армії, якщо росіяни будуть просуватися до їхнього рідного місця проживання, 34% – якщо знову спробують захопити Київ.

84% опитаних українців, які виїхали за кордон в різний час, відповіли, що їм важливо робити власний внесок у перемогу України. Найбільше вони це роблять зараз у вигляді донатів на армію, підтримки своєї родини, яка перебуває в Україні, участі в акціях та демонстраціях. 66% відсотків з цих опитаних вважають свій внесок в перемогу недостатнім.

На питання про те, які зміни в армії можуть позитивно вплинути на готовність людей доєднатись до ЗСУ, 63% усіх опитаних назвали ефективні механізми звільнень некомпетентних командирів. На другому місці серед найбільш популярних відповідей було якісне навчання новобранців, на третьому – можливість відпочинку та ротації.

В опитуванні взяли участь майже 46 000 людей, які живуть в Україні та за кордоном. Серед респондентів – цивільні різного віку, статі, професій, а також чинні військовослужбовці.