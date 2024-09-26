Опрос показал, какие условия окажут влияние на готовность украинцев присоединиться к ВСУ

Платформа по трудоустройству Lobby X, которая занимается рекрутингом в Силы обороны, представила результаты опроса украинцев относительно их отношения к мобилизации и военной службе, сообщает Левый берег.

Итак, 23% гражданских, ныне проживающих в Украине, ответили, что готовы присоединиться к армии при определенных условиях.

19% считают, что их гражданская деятельность полезна для победы, 15% не готовы идти служить, еще 15% готовы идти, когда получат повестку. 3% уже работают над тем, чтобы присоединиться к службе и еще 4% сделают это в ближайшее время.

Среди условий, которые увеличат количество гражданских, желающих присоединиться к армии, они назвали:

реформа и модернизация армии (указали 43% опрошенных) реформы правительства (39%)

уверенность, что служба в армии будет действительно полезна для победы (38%)

существенный рост поддержки союзников (25%)

ничего не повлияет (22%)

74% опрошенных гражданских, живущих в Украине, готовы присоединиться к армии, если россияне будут продвигаться к их родному месту жительства, 34% - если снова попытаются захватить Киев.

84% опрошенных украинцев, выехавших за границу в разное время, ответили, что им важно вносить свой вклад в победу Украины. Больше всего они это делают сейчас в виде донатов на армию, поддержки своей семьи в Украине, участия в акциях и демонстрациях. 66% процентов из этих опрошенных считают свой вклад в победу недостаточным.

На вопрос о том, какие изменения в армии могут оказать положительное влияние на готовность людей присоединиться к ВСУ, 63% всех опрошенных назвали эффективные механизмы увольнений некомпетентных командиров. На втором месте среди наиболее популярных ответов было качественное обучение новобранцев, на третьем – возможность отдыха и ротации.

В опросе приняли участие около 46 000 человек, живущих в Украине и за рубежом. Среди респондентов – гражданские всех возрастов, пола, профессий, а также действующие военнослужащие.