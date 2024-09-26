Росіяни риють тунелі у Вовчанську для пересування містом - ВСУ

Російські загарбники у Вовчанську Харківської області риють тунелі для переміщення між будинками﻿. З посиланням на дані Оперативно-тактичного угруповання "Харків", повідомляє Ділова столиця.

"У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України, здійснює поодинокі переміщення особового складу для поповнення поточних втрат. Відмічено проведення інженерних робіт щодо облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками" , — йдеться в повідомленні.

В районі н.п. Глибоке росіяни вночі за допомогою безпілотників дистанційно мінували протипіхотними мінами маршрути висування українських захисників.

В районі Лукʼянців відмічено перебування підрозділів "Ахмат" противника.

В районі Стариці противник продовжує обладнання позицій, встановлення нових інженерних загороджень та проведення логістичного забезпечення.