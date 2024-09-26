Россияне роют тоннели в Волчанске для передвижения по городу - ВСУ
Российские захватчики в Волчанске Харьковской области роют тоннели для перемещения между домами. Со ссылкой на данные Оперативно-тактическаой группировки "Харьков", сообщает Деловая столица.
"В Волчанске враг усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины, осуществляет единичные перемещения личного состава для пополнения текущих потерь. Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами", — говорится в сообщении.
В районе н.п. Глубокое россияне ночью с помощью беспилотников дистанционно минировали противопехотными минами маршруты выдвижения украинских защитников.
В районе Лукьянцев отмечено нахождение подразделений "Ахмат" противника.
В районе Старицы противник продолжает оборудование позиций, установку новых инженерных заграждений и проведение логистического обеспечения.